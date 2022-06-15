اخبار الخليج – «الجوازات» تدعو المواطنين لتقديم طلبات إصدار جواز السفر للمواليد الجدد عبر البوابة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أنّ‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬‮«‬فئة‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬bahrain.bh،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسرعة‭ ‬وشفافية،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬للتحول‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭.‬

وتابعت‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬تتميّز‭ ‬بإمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬فروع‭ ‬الإدارة‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي،‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬للفرع‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لاستلام‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬الجديد،‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تميّز‭ ‬الخدمة‭ ‬بخاصية‭ ‬تعقّب‭ ‬حالة‭ ‬الطلب‭.‬

وأضافت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬أنّ‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬كذلك‭ ‬فرصة‭ ‬تقديم‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬الجواز‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬إلكترونياً‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬وجيزة‭ ‬نظراً‭ ‬لقلة‭ ‬الإجراءات‭ ‬وسهولتها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جدولة‭ ‬مواعيد‭ ‬العملاء،‭ ‬بما‭ ‬يقلّل‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

وأوضحت‭ ‬بأن‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬24‭ ‬مبادرة‭ ‬تطويرية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الروتينية‭ ‬المعتادة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬آليات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬الخدمات،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬والتسهيلات‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬الخدمات‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬بكل‭ ‬يسر‭ ‬وسرعة‭ ‬وشفافية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬وتيرة‭ ‬العالم‭ ‬المتسارعة،‭ ‬ويحقق‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

ونوّهت‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬bahrain.bh،‭ ‬وللمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستفسارات‭ ‬وطلب‭ ‬الدعم‭ ‬يمكن‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬رقم‭ ‬17077077،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والزوار‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬خدمة‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬‮«‬فئة‭ ‬المواليد‭ ‬الجدد‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬هو‭ ‬الأب‭ ‬شخصياً،‭ ‬حاملاً‭ ‬للجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬متواجداً‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديه‭ ‬حساب‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ (‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭) ‬وألا‭ ‬يقل‭ ‬عمره‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬عاماً،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬المتوفرة‭ ‬بالموقع‭.‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬بيانات‭ ‬المرفقات‭ ‬يتوجب‭ ‬إرفاق‭ ‬صورة‭ ‬شخصية‭ ‬حديثة‭ ( ‬خلفية‭ ‬بيضاء‭ ‬بحجم‭ ‬6X4‭) ‬مطابقة‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام،‭ ‬عقد‭ ‬الزواج،‭ ‬جواز‭ ‬الأب‭ ‬والأم،‭ ‬شهادة‭ ‬الميلاد‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبخصوص‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب‭ ‬يلزم‭ ‬إضافة‭ ‬الرقم‭ ‬الشخصي‭ ‬للمولود‭ ‬الجديد،‭ ‬واختيار‭ ‬موقع‭ ‬الاستلام،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬الاتصال،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬لمقدّم‭ ‬الطلب‭ ‬إضافة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مولود‭ ‬واحد،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬إرفاق‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لكل‭ ‬مولود‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬والمرفقات‭ ‬المدخلة‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬الإقرار،‭ ‬وكخطوة‭ ‬أخيرة‭ ‬يتم‭ ‬إرسال‭ ‬الطلب‭ ‬ليتم‭ ‬إصدار‭ ‬رقم‭ ‬طلب‭ ‬لكل‭ ‬مولود‭ ‬مضاف‭.‬