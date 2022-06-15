اخبار الخليج – «الجوازات» تدعو المواطنين لتقديم طلبات إصدار جواز السفر للمواليد الجدد عبر البوابة الإلكترونية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنّ خدمة إصدار جواز السفر لأول مرة للمواطنين «فئة المواليد الجدد» عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، يأتي في إطار حرصها على توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار بكل يسر وسرعة وشفافية، وتعزيزاً للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات الحكومية.
وتابعت بأنّ هذه الخدمة تتميّز بإمكانية تقديم طلب إصدار جواز السفر لأول مرة وفي أي وقت دون الحاجة للحضور إلى فروع الإدارة خلال أوقات الدوام الرسمي، حيث أنها تهدف إلى تقليص عدد الزيارات للفرع إلى زيارة واحدة فقط لاستلام جواز السفر الجديد، هذا إلى جانب تميّز الخدمة بخاصية تعقّب حالة الطلب.
وأضافت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنّ الخدمة تتيح كذلك فرصة تقديم خدمة إصدار الجواز لأول مرة إلكترونياً في مدة وجيزة نظراً لقلة الإجراءات وسهولتها، فضلاً عن أنها تسهم في جدولة مواعيد العملاء، بما يقلّل من دورة الإجراءات الإدارية والتنفيذية.
وأوضحت بأن خدمة إصدار جواز السفر لأول مرة تندرج ضمن 24 مبادرة تطويرية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والتي تهدف إلى تقليل الإجراءات الروتينية المعتادة، وتعزيز آليات التحول الرقمي في الخدمات، فضلاً عن المحافظة على البيئة، وذلك عبر تنفيذ جملة من عمليات التطوير والتسهيلات على إجراءات الخدمات المختلفة، والتي تسعى بالمقام الأول لتقديم خدمات بكل يسر وسرعة وشفافية، بما يواكب وتيرة العالم المتسارعة، ويحقق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ونوّهت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بأن هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، وللمزيد من الاستفسارات وطلب الدعم يمكن التواصل مع مركز الاتصال على هاتف رقم 17077077، مؤكدة حرصها على الاستمرار في تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
يُشار إلى أنه من شروط تقديم الطلب خدمة إصدار جواز السفر لأول مرة للمواطنين «فئة المواليد الجدد»، أن يكون مقدم الطلب هو الأب شخصياً، حاملاً للجنسية البحرينية، متواجداً داخل مملكة البحرين، بالإضافة إلى أن يكون لديه حساب المفتاح الإلكتروني (لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية) وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وغيرها من الشروط المتوفرة بالموقع.
وحول تفاصيل بيانات المرفقات يتوجب إرفاق صورة شخصية حديثة ( خلفية بيضاء بحجم 6X4) مطابقة للشروط والأحكام، عقد الزواج، جواز الأب والأم، شهادة الميلاد المعتمدة في مملكة البحرين، وبخصوص تقديم الطلب يلزم إضافة الرقم الشخصي للمولود الجديد، واختيار موقع الاستلام، ومن ثم إدخال بيانات الاتصال، كما يمكن لمقدّم الطلب إضافة أكثر من مولود واحد، على أن يتم إرفاق المستندات المطلوبة لكل مولود على حدة، مع التأكد من البيانات والمرفقات المدخلة والموافقة على الإقرار، وكخطوة أخيرة يتم إرسال الطلب ليتم إصدار رقم طلب لكل مولود مضاف.
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