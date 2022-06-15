اخبار الخليج – مملكة البحرين تستضيف الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف مملكة البحرين ممثلةً في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أعمال الاجتماع الدوري الحادي والخمسين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال الفترة 20-22 يونيو 2022.

ويأتي هذا الاجتماع الدوري لممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي تنظمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في دورته الحالية بمملكة البحرين بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن اللقاءات الخليجية المستمرة لتعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد لمد الحماية باعتباره أحد الأنظمة الخليجية الرائدة في مد مظلة التأمين الاجتماعي، إلى جانب متابعة تطورات تطبيق الأنظمة التأمينية، وكل ما يرتبط بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيعقد على هامش أعمال الاجتماع لقاء تعريفي بنظام مد الحماية التأمينية بين ممثلي الأجهزة التأمينية الخليجية وأصحاب وجهات العمل في مملكة البحرين والمواطنين الخليجيين العاملين لديهم، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 بقاعة السفراء الكبرى في فندق الدبلومات؛ للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالاشتراكات والحقوق المترتبة والأمور ذات العلاقة.

يشار إلى أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي دولة من الدول الأعضاء بالمجلس مما يسهم وبشكل فعال في تأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم، بالإضافة إلى الدور الذي يؤديه هذا النظام في تشجيع حركة تبادل الخبرات والأيدي العاملة بين دول المجلس.