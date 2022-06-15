” تخصصي تبوك ” ينجح في زراعة سماعة عظمية لمريضة فقدت السمع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك نجح الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء زراعة سماعة bonebridge BCI 602 تعد الأولى من نوعها في منطقة تبوك وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة الدكتور سعد العنزي الذي أشرف على إجراء العملية ان المريضة كانت تعاني من فقد سمع حسي عصبي أحادي الجانب ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة التي أُجريت لها ، تم إجراء تجربة السماعة للمريضة قبل الزراعة حيث أبدت رضاها للنتائج ، وقد تكللت العملية بالنجاح ، وأصبحت بحالة صحية جيدة ، مع قدرتها على السمع وممارسة حياتها -ولله الحمد-.

جدير بالذكر أن مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يُعد من المراكز الحديثة ومزود بأحدث الأدوات والتقنيات الطبية المتطورة، ويضم كوادر طبية مؤهلة على أعلى المعايير الطبية المهنية وقد بدء العمل فيه عام 2021 ويضم المركز عيادة القوقعة وعيادة الأذن وأعصابها وعيادة برمجة وتأهيل القوقعة وعيادة عمليات الأذن التخصصية وبفضل الله تعالى أصبح المركز الآن يعالج حالات تسوس الأذن وتصليح العظيمات والتصلب الركاب والتي سابقاً كان يتم فيها إحالة المرضى الى المراكز التخصصية خارج المنطقة , وقد أجرى المركز خلال العام الماضي 25 عملية زراعة قوقعة . أخبار قد تهمك

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