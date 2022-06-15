«لحملة الثانوية».. وظائف شاغرة بشركة «مرسيدس».. رابط وموعد التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة إبراهيم الجفالي عن برنامج (تدريب منتهي بالتوظيف) للثانوية العامة، وذلك في مجموعة واسعة من الوظائف الفنية.
وأوضحت الشركة شروط التقدم للوظيفة :
١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن لأم سعودية الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً أو تقدمت للحصول على شهادة الثانوية العامة.
3- أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و23 سنة.
4- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
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5- ألا يكون المتقدم يعمل حالياً لدى شركة أخرى وألا يكون مسجلاً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
6- ألا يكون مُمَوّلًاً من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية لأكثر من 12 شهراً.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14، وذلك من خلال الرابط التالي ( https://2u.pw/cgNmf )
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