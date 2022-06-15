شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تضبط مكتباً مخالفاً للخدمات العامة والتسويق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، إحدى المكاتب المخالفة للخدمات العامة والتسويق بمدينة الرياض، لمزاولته نشاط تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وإيواء ثلاث عاملات هاربات من أصحاب العمل من جنسيات مختلفة، إضافة إلى ضبط وافدين يعملان بشكل مخالف في مهنة غير المصرح لهما بالعمل فيها، حيث أحيلت العاملات إلى مركز الإيواء فيما أحيل العاملين إلى الجهات ذات الاختصاص.

ودعت الوزارة كل من لديهم شكاوى أو ملاحظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، وعدم التعامل مع أي مكاتب أو شركات لتقديم الخدمات العمالية خارج منصة مساند التابعة للوزارة. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصة مساند التي تعمل على تطوير سوق الاستقدام وتوفير خدمات متعددة لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.