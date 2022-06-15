«الأرصاد»: «مكة» أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بـ45 مئوية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأوضح في تغريدة على “تويتر”، أن مكة المكرمة سجلت 45 درجة، فيما كانت مدن طريف والقريات والطائف الأدنى في درجات الحرارة بـ 19 مئوية، وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه وينبع وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرّمة سجلت 45 درجة، تليها المدينة المنوّرة والدمام وبريدة والأحساء وحفر الباطن 44 درجة، والدوادمي وينبع والخرج والمجمعة سجلت 43 درجة مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف والقريات والطائف في أدنى القائمة بـ 19 درجة مئوية، تليها أبها 20 والباحة 21 درجة.
وسجل كل من طريف والقنفذة والوجه وينبع وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.
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