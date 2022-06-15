القوات المسلحة ونظيرتها الأمريكية تعقدان مؤتمر التخطيط النهائي لتمرين «الغضب العارم22»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض عقدت القوات المسلحة السعودية ممثلة في مركز عمليات الدرعية المشترك؛ المؤتمر التخطيطي النهائي بين القوات السعودية والقوات الأمريكية لمناورات تمرين «الغضب العارم 22» الثنائي؛ بحضور مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ هذا التمرين. وجرى خلال المؤتمر مناقشة جميع مراحل تنفيذ التمرين؛ والأهداف التكتيكية والعملياتية؛ وتحديد المتطلبات اللازمة.

ويأتي هذا التمرين تعزيزاً للشراكة بين القوات السعودية والقوات الأمريكية فـي تنفيذ الخطط الثنائية بين القوات.

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