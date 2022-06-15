“الشؤون الإسلامية” تعلن جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة باللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، اكتمال جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد عامين من إغلاقه بسبب جائحة كورونا، حيث أكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة لتجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات، ليؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل راحة واطمئنان وسط أجواء إيمانية.
وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه التي تزيد على ألف دورة مياه، وتهيئة مقار لكونترات التوعية الإسلامية وكبائن الفتوى، وزيادة عدد الشاشات الإلكترونية، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.
ويعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه وذلك في عام 1407هـ، حيث تبلغ مساحته (23.500) متر مربع، ويتسع لـ(25.000) ألف مصلي، وبه أربع منارات، كما زود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه به أكثر من ألف دورة مياه وثلاثة آلاف صنبور للوضوء.
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