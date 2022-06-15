اخبار الخليج – صدور أمر ملكي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (17) لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جاء فيه:

المادة الأولى

يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، وعضوية كل من:

1. فضيلة الشيخ عبدالحسين خلف العصفور نائبا للرئيس.

2. فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف محمود المحمود.

3. فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح.

4. فضيلة الشيخ عدنان عبدالله القطان.

5. فضيلة الشيخ محمد ملا أحمد حسن علي التوبلاني.

6. فضيلة الشيخ منصور علي حمادة.

7. فضيلة الشيخ محمد حسن عبدالمهدي الشيخ.

8. فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن الشيخ منصور الستري.

9. فضيلة الشيخ جميل محمد إبراهيم حسن القصاب.

10. فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق العباسي.

11. فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين.

12. فضيلة الشيخ محمد جعفر محمد الجفيري.

13. فضيلة الشيخ راشد حسن احمد البوعينين.

14. فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم راشد المريخي.

15. فضيلة الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.