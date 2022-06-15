الهيئة العامة للإحصاء: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو2022م

محمد بن مسعود - الدمام -

كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم, نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر مايو من عام2022م.

وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو2022م بنسبة 2.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي مايو 2021م، وهو أقل من الشهر السابق أبريل 2022م بنسبة (2.3%)، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات والتي ارتفعت بنسبة (+4.2%) وأسعار النقل بنسبة (+4.0%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر المباشر في زيادة التضخم لشهر مايو2022م مقارنة بشهر مايو 2021م، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6% وأسعار اللحوم بنسبة(+3.4%) كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛

متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة (+4.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.1% متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة (+17.2%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة .13.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة

4.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة3.9%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعًا بنسبة 0.5%متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة (+0.5%).

من جانب آخر كشفت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مايو2022م بنسبة 10.2% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (أبريل 2022م) حيث بلغ (10.7%)، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة (+12.0%)

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعار الجملة بنسبة 12.0%نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 56.8%وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.7% , وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 7.7% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (10.8%), وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة (12.2%).

أخبار قد تهمك

فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 17.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة (19.4%)، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة (13.1%).

كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 8.3%نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (20.7%).

كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 8.6%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة (8.6%).

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.