معرض الامتياز التجاري يختتم أعماله بـ 10 جلسات حوراية لرواد الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اختتم المعرض الدولي للاستثمار والامتياز التجاري بالرياض أعماله، بتوقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين العلامات التجارية العارضة وبين الراغبين في الدخول للسوق مع هذه العلامات القائمة بالفعل.
وأقيم المعرض بنسخته السادسة برعاية اتحاد الغرف السعودية واستمر على مدار 3 أيام تخلله 10 جلسات حوارية، شهدت نقاشات حول أهمية الامتياز التجاري للراغبين في الدخول للتجارة بنسبة نجاح وتنظيم أكبر.
وشهد المعرض مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال على مستوى المملكة ومستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان المعرض وجهه لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى قيادات الامتياز التجاري بالمملكة.
وتعرف زوار المعرض في يومه الأخير على أهمية الأمتياز التجاري وما يشهده من نمو وتطور كبير بما يدعم رواد الأعمال السعوديين ويرفع من معدلات العلامات التجارية في السوق السعودي، بالإضافة إلى حضورهم الجلسات الحوارية التي افتتحت بجلسة حول الملكية الفكرية وأهميتها في المملكة، فيما تحدثت الجلسة الحوارية الثانية حول أبرز الإستراتيجيات الناجحة في التوسع للشركات الناشئة والتحول إلى الفرنشايز بحضور عدد من أبرز مؤسسي العلامات التجارية الناجحة في المملكة، بينما تحدثت الجلسة الحوارية الأخيرة عن النماذج الناجحة في الكويت وقصص نجاحها.
يذكر أن الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية حسين العبدالقادر، أعلن من خلال المعرض عن حجم الاستثمارات الحقيقي في سوق الامتياز التجاري بالمملكة الذي بلغ 56 مليار ريال بحسب إحصاءات اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى زيادة النمو في هذا القطاع، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط، مما يعكس أهمية هذا السوق في الشرق الأوسط والخليج والمملكة على وجه الخصوص، منوهًا بأن اتحاد الغرف يولي اهتمامًا كبيرًا بالامتياز التجاري لما له اهمية اقتصادية كبرى.
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