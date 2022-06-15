النقل تنظم ورشة عمل عن الفحص والتفتيش والرقابة على الجودة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عقدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة بإلادارة العامة للجودة والبيئة اليوم ورشة عمل تحت عنوان “برنامج الفحص والتفتيش والرقابة على الجودة ضمن فروع الوزارة” بحضور مدير عام الإدارة العامة للجودة والبيئة بالوزارة المهندس العباس أحمد الحازمي ومدير عام الفرع المهندس مطلق الشراري، ومدير المختبرات وضبط الجودة بالوزارة المهندس سعيد القحطاني، وعدد من مسؤولي الوزارة المختصين بالجودة والبيئة.

وتضمنت الورشة مناقشة العديد من الاجندة تمثلت في مهام ومسؤوليات مسؤولي الجودة في الفروع من خلال استعراض ومناقشة مؤشرات الجودة في مشاريع المنطقة، كما تناولت تطبيقات أدوات الفحص والتفتيش ضمن مكونات المشروع المختلفة، بالإضافة إلى أدوات الفحص والتفتيش على الجودة، ونتائج الجولات التفتيشية للمشاريع، وأدوات وأساليب التحقق من الجودة لمشاريع الطرق والجسور.

وتضمن برنامج الورشة تدريب ميداني بأحد مشاريع الطرق استعرض من خلاله قائمة ومهام ومسوؤليات مسؤولي الجودة بفروع الوزارة، وكذلك أفضل ممارسات الجودة ضمن مراحل الانتاج والتنفيذ المختلفة، كما اشتمل التدريب على الوحدات الانتاجية للمشروع من كسارة المواد والخلاطة الخرسانية والإسفلتية، بالإضافة إلى فحص معدات وأساليب التنفيذ، وتقييم الأعمال المنفذة وسلامة الموقع.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية توظف إمكاناتها نحو رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات التي تهدف للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وهو الأمر الذي سينعكس على جودة حياة المواطن من خلال توفير وسائل نقل ذات موثوقية ومستوى عالٍ من السلامة والجودة.