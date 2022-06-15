رياح نشطة على منطقة تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة اليوم بمنطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة الوجه وأملج وضباء.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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