محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن ترسية مشروع تطوير البوابات الرقمية والتطبيقات الذكية مع وزارة المالية بقيمة تتجاوز 16.5 ملايين ريال. ويهدف مشروع تطوير البوابات الرقمية والتطبيقات الذكية إلى بناء وتطوير منصات ذكية وحلول الاعمال لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي لخدمات الوزارة وتتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات وإدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية بالإضافة الى العديد من الخدمات المتعلقة بالموارد الحكومية. واستجابة لهذه الأهداف، سوف تقوم شركة عزم السعودية بتقديم خدمات الدعم وتوفير فريق من ذوي الخبرة في مقر المنظمة في وزارة المالية بحسب آلياتها ومتطلباتها.

كانت هذه تفاصيل خبر “عزم” ترسي مشروع مع وزارة المالية بقيمة تتجاوز 16.5 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.