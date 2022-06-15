كيف يتم تسريب بياناتك البنكية من خلال عمليات الشراء عبر الانترنت؟.. خبير تقني يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي من مشاركة أي بيانات خاصة عبر الإنترنت، موضحاً كيفية تسريب البيانات البنكية من خلال الشراء أون لاين.

وقال الحمادي في لقاء على “روتانا خليجية”، إن هناك مواقع آمنة، وأخرى وهمية وغير آمنة، والشخص يجب عليه الحذر إذا كان لديه بطاقة مربوطة بحسابه البنكي الأساسي لأنه قد يدخل موقع غير موثوق للشراء، ويتيح الوصول لحسابه البنكي لجهة لا يعرفها.

وضرب مثالا بالمواقع الشهيرة على مستوى المملكة التي يستطيع الشراء من خلالها الشراء الآمن، لأن البيانات لا يتم تخزينها، إلا إذا وافق المستخدم، وحينها قد تكون قابلة للاختراق.

وأضاف الحمادي: يجب عدم تحميل أي بيانات خاصة على خدمات التخزين السحابي “آي كلاود”.

ونصح بتفعيل الدخول للحسابات بخطوتين وربطها بالجوال الشخصي وعدم مشاركة البيانات مع أي شخص غير معروف حتى لو زعم أنه من جهة حكومية.

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وشدد على عدم مشاركة الأجهزة الخاصة مع أقرب الأقربين حتى لو كانا الوالدين لأن المستخدم حتى مع ثقته فيهما، لكنه لا يثق في طريقة تعاملهما مع الأجهزة.