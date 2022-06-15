اخبار دوليه – إغلاق المجال الجوي السويسري حتى إشعار آخر بسبب عطل فني في المراقبة الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وكالة سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية إن مشكلة فنية في نظام مراقبة الحركة الجوية أوقفت الإقلاع والهبوط بالمطارات السويسرية.
وذكرت في بيان «تعرضت سكاي جايد لخدمات الملاحة الجوية السويسرية لعطل فني في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولهذا جرى إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة الملاحة لاعتبارات السلامة».
وأضافت أن «إغلاق المجال الجوي يسري حتى إشعار آخر».
وقالت سكاي جايد إنها تعمل على إيجاد حل.
كان متحدث باسم مطار زوريخ قد قال في وقت سابق إن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت، في حين ذكر مطار جنيف على تويتر أن حركة المرور لن تُستأنف قبل الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش).
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