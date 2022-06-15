اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم،الاربعاء، في مملكة البحرين سيكون حسن بوجه عام ولكنه حار خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية غربية من 10 إلى إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام.
درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 90% والصغرى 25%.
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