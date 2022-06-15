إعلان نتائج حجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
تعلن وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، نتائج قرعة حجاج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا، حيث سيجري الاختيار النهائي بين المشرحين لأداء فريضة حج هذا العام.
وكانت الوزارة قد أعلنت انتهاء مدة التسجيل الخاص بالحجاج من داخل المملكة لحج هذا العام.
وأتاحت الوزارة خدمة الحجز والتسجيل من داخل المملكة إلكترونيًّا من خلال موقعها الرسمي أو تطبيق “اعتمرنا”، وذلك للراغبين في تأدية الشعيرة للعام الحالي.
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