النور يتصدر شاطئية ناشئين اليد

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر فريق النور صدارة ترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين برصيد 6 نقاط، بعد نهاية مواجهات اليوم الثاني من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.
وجاء في المركز الثاني والثالث فريقا الصفا والابتسام بنفس عدد نقاط النور، ثم الخليج برصيد 4 نقاط، والمحيط خامساً بنقطتين، والخويلدية سادساً والحزم سابعاً بدون أي نقاط.
وجاءت نتائج مباريات اليوم الثاني بفوز النور على الخويلدية، والابتسام على الحزم، والخليج على الصفا، بنتيجة شوطين دون مقابل، وكرر النور فوزه من جديد على الابتسام بنفس النتيجة، فيما تغلب المحيط على الخويلدية بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز الصفا على الحزم بشوطين نظيفين.
وحصل على جوائز أفضل لاعب في المواجهات تباعاً كل من: حسين الصفواني من النور، حسين اليوسف من الابتسام، سجاد سيار من الخليج، إبراهيم الشويخات من الابتسام، أحمد طويلب من المحيط، عبدالمجيد آل خلف من الصفا.
وستقام اليوم، ثلاث مواجهات، حيث سيلعب في أولى المواجهات النور مع والمحيط عند الساعة 5:00 مساءً، ثم الابتسام مع الصفا عند الساعة 5:45 مساءً، وفي آخر المواجهات عند 6:30 مساءً سيلعب الخويلدية مع الخليج.
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