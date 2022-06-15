دعم 200 حديقة ومنتزه بالخدمات في الطائف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-مكة

أنجزت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بوكالة المشاريع برنامجاً لدعم الخدمات والمرافق البلدية في 200 متنفساً عاماً، وذلك ضمن جهود تهيئة الحدائق والمنتزهات العامة للموسم السياحي، كما نفذت خطة لصيانة المسطحات الخضراء بالحدائق والمنتزهات والميادين والجزر الوسطية والزوائد التنظيمية، وذلك لتعزيز خطط تحسين المشهد الحضري، وبرامج الصيانة الشاملة للمتنفسات البلدية.

وأوضحت وكالة المشاريع أن فرق العمل أنجزت أكثر من 2000 مهمة عمل لصيانة المسطحات الخضراء شملت صيانة التربة والتسميد وقص النجيلة وإزالة الحشائش الضارة، مما يعزز سلامتها وضمان استمرار جودتها، وشملت أعمال التجميل والصيانة أكثر من 800 موقع تمت بها أعمال الصيانة بالإضافة الى أدارج 900 موقع ضمن الخطة المستقبلية لأعمال التجميل والتحسين.

وبينت الأمانة أن برامج الصيانة تسهم في استمرار تقديم الخدمات البلدية بأعلى معايير الجودة وتوفير بيئة مناسبة، للراحة والترفيه، ويشمل البرنامج دعم الخدمات والمرافق البلدية بكافة المتنفسات والمواقع السياحية.