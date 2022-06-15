رياح نشطة على محافظة ينبع ومركز الرايس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمنت رياحاً نشطة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبيّن المركز أن الحالة تبدء الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.