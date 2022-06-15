محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة في السعودية .. شاهد طاقم نسائي كامل يتولى قيادة طائرة من الرياض إلى جدة – صور

أظهر مقطع فيديو، طاقم نسائي كامل يتولى قيادة طائرة من الرياض إلى جدة لأول مرة في تاريخ المملكة. وبحسب الفيديو فإن طاقم قيادة وخدمة نسائي شغّل رحلة طيران فلاي أديل رقم 117 من الرياض إلى جدة بطائرة A320. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وتبين أن الرحلة بطاقم نسائي كامل من الكبينة إلى طاقم المقصورة “الضيافة”، حيث رحبت قائدة الرحلة بركاب الطائرة.

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