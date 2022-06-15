شكرا لقرائتكم خبر عن مديرُ عامِ الجوازات يتفقَّدُ جوازاتِ منفذِ حالة عمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقَّدَ مديرُ عامِ الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الثلاثاء، سيرَ العمل في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛للوقوف ميدانيًا على الخِدْمَاتِ التي تقدمُها الجوازاتُ لضيوف بيت الله الحرام،وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطَّلَعَ الفريقُ اليحيى - خلال الجولة التفقدية- على إجراءات الجوازات في المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم الأراضي السعودية من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

والتقى مديرُ عامِ الجوازات الفريق بعددٍ من ضيوف الرحمن القادمين ورَحَّبَ بهم، مشيراً إلى أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم.