الأمينُ العامُّ لمنظمة التعاون الإسلامي يجتمعُ مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمغرب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس اجتمعَ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه أمس الثلاثاء بالرباط، بمعالي رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ومعالي رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة , ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المغرب.

وخلال اللقاءين، أشاد الأمين العام بدور المغرب الريادي داخل منظمة التعاون الإسلامي وإسهاماتها العديدة في أنشطتها, مؤكداً أهمية الدور الموكل لبرلمانات الدول الأعضاء في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

ومن جانبهما، أشاد رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بالدور المهم الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في توحيد كلمة الدول الأعضاء لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية, مؤكدين استعداد المجلسين لمعاضدة دور منظمة التعاون الإسلامي في خدمة قضايا العالم الإسلامي.

وتم خلال اللقاءين تبادل الرأي بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأفغانستان ومنطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد ووضع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء وتنامي ظاهرة الاسلاموفوبيا،التي تتطلب تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الأعضاء.

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