شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات طازجة و«بوفيهات».. ومركز اتصال لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 185 شركة تقدم خدماتها للحجاج

منصة رقمية للتوظيف وحاضنة الابتكار ووسام المخيم

إطلاق وحدة التطوع بالتنسيق مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي

استحداث تشاركات لتحديد الأعداد بين الشركات

قياس جاهزية المنشآت ورضا العاملين فيها

ثلاث باقات متنوعة لخدمة الحجيج

32 مبادرة في «حج 43».. منها 13 مبتكرة

إدارة تقنية متكاملة لمواجهة التحديات

كشف رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل د. ساعد الجهني، عن إطلاق 32 مبادرة، منها 13 مبادرة مبتكرة، في موسم حج هذا العام، مؤكدًا أن جميع منشآت حجاج الداخل، وعددها 185 شركة، على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

وأشار في حواره مع ”الخليج 365” إلى إنشاء مركز اتصال داخلي؛ للتنسيق بين المنشآت والمجلس، والعمل على تذليل التحديات التقنية، التي تواجه منشآت خدمة حجاج الداخل، من خلال إدارة تقنية متكاملة، وإلى نص الحوار:

كيف تُقدم الخدمات للحجاج؟

- تقديم الخدمات لحجاج الداخل سيكون من خلال ثلاث باقات متنوعة، هي باقة الأبراج في منى، وباقة خيام مطورة تنفذ لأول مرة هذا العام، وباقة الخيام الاعتيادية «PVC»، التي تتوافر فيها خدمات الحجاج كما في السابق، ويعمل المجلس التنسيقي لحجاج الداخل بكامل طاقته وطاقمه مع منشآت حجاج الداخل؛ لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.

هل توجد تحالفات أو شراكات بين منشآت حجاج الداخل؟

- لا، فهذا العام يشهد استحداث التشاركات؛ لتحديد نسبة أعداد الحجاج لكل شركة، بنسبة لا تزيد على 48 % من العدد المصرح به لكل شركة، ولأن بعض المواقع مساحتها كبيرة، أوجدت فكرة التشارك في الخدمات بين المنشآت في الموقع الواحد، وكل شركة مستقلة في خدمة حجاجها، علمًا بأن عدد منشآت خدمة حجاج الداخل المتشاركة في الموقع الواحد 101 منشأة تقريبًا.

وهل تعتبر هذه التشاركات نواة لاندماج بعض المنشآت في المستقبل؟

- لا، الأصل حسب نظام خدمة حجاج الداخل أن تعمل كل شركة بشكل مستقل، ولكن بحكم محدودية الأعداد وكبر حجم المواقع تم التشارك في الموقع الواحد من قبل عدة منشآت بشكل استثنائي.

ما أهم مبادرات المجلس التنسيقي الجديدة؟

- لدينا الكثير من المبادرات، ويصل عددها لـ 32 مبادرة تقريبًا، منها 13 مبادرة مبتكرة، ومن أبرزها إطلاق وحدة التطوع بالمجلس بالتنسيق مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي ستسهم في الارتقاء بالأعمال التطوعية في مجال الحج والعمرة؛ لجذب الشباب في التطوع، وقياس جاهزية المنشآت في العمل قبل موسم الحج وقياس رضا العاملين في تلك المنشآت، ورضا ضيوف الرحمن أثناء الموسم عن الخدمات المقدمة لهم، وكذلك مبادرات تتعلق بالتقويم والإدارة الرقمية المتكاملة، وأطلق المجلس منصة رقمية للتوظيف في موسم حج 1443هـ، بالإضافة إلى مبادرة حاضنة الابتكار ووسام المخيم المستدام والتثقيف الإثرائي الأسري، إلى جانب التثقيف الإثرائي المالي.

ما خطة معالجة ملاحظات التغذية، التي ظهرت في موسم حج العام الماضي؟

- الوجبات التي ستقدم لحجاج الداخل سواء مواطنين أو مقيمين لهذا العام، ستكون وفقًا للباقات المعدة من مقام وزارة الحج والعمرة، التي تعتمد الآلية السابقة وبالتحديد آلية عام 1440هـ، وستكون هناك بوفيهات متاحة ووجبات طازجة، وستحوز خدمات المنشآت على رضا ذائقة ضيوف الرحمن.

هل ستعمل جميع منشآت حجاج الداخل بكامل طاقاتها؟

- جميع منشآت حجاج الداخل على أهبة الاستعداد وعددها 185 شركة لتقديم خدماتها لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين.

ما أهم اتفاقيات التعاون مع الجهات الأخرى؟

- عدد الجهات التي لديها شراكة مع المجلس أو مذكرة تعاون أو مذكرة تفاهم أو شراكة مجتمعية تزيد على 30 جهة، سواءً كانت جهات حكومية أو ربحية، وكذلك مع الجهات غير الربحية، ونستهدف في المجلس التنسيقي لحجاج الداخل تفعيل جميع هذه الشراكات، واستثمارها بما يخدم ضيوف الرحمن، وقطاع خدمة حجاج الداخل.

- لا شك أن المجلس يسعى في تقديم خدماته التقنية وتطويعها لخدمة الحجيج، ويستهدف التركيز على التحول الرقمي لقطاع حجاج الداخل، وتم إنشاء مركز اتصال داخلي للتنسيق بين المنشآت والمجلس للعمل على تذليل التحديات التقنية، التي تواجه منشآت خدمة حجاج الداخل، كما أن المجلس لديه إدارة تقنية متكاملة.

كيف يتم تدريب منسوبي القطاع؟

- هناك العديد من الدورات التي نظمها المجلس لتدريب المنسوبين، ويتطلع إلى إقامة المزيد من الدورات التدريبية خلال الأيام القريبة المقبلة، بما يخدم منشآت خدمة حجاج الداخل في التعامل مع الحاج بذكاء، وتقييم الأداء للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وإدارة الأزمات، وغيرها من المواضيع التي تستهدف رفع جودة الخدمة والتميز في تقديمها، وقدم المجلس في الفترة الماضية بعض اللقاءات وورش العمل في أعمال اللجان الثقافية والجودة والتميز المؤسسي والإعلام الجديد في موسم الحج، والإدارة الرقمية المتكاملة، وستقام الكثير من اللقاءات وورش العمل المتخصصة.

ما أهم الفعاليات، التي شارك فيها المجلس هذا العام؟

- يستهدف المجلس المشاركة في كل الفعاليات والمناسبات التي لها علاقة بالحج؛ للتعريف بالمجلس التنسيقي، وتنسيق وإبراز الجهود المميزة والأعمال التي تخدم قطاع حجاج الداخل، كون المجلس التنسيقي ممثلا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، ولعل معرض ومؤتمر أعمال الحج والعمرة الأخير برعاية وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة كان آخر محطاتنا.

وما أهم خطط المجلس التنسيقي ومشروعاته المستقبلية؟

- يحرص المجلس على التواصل الدائم مع مقام وزارة الحج والعمرة، والمساهمة في إعداد الخطة الموسمية وتكوين فريق العمل، والمساهمة في إعداد الدليل الإجرائي مع الوزارة، والتنسيق الفعال والهادف مع الجهات ذات العلاقة؛ لمعالجة تحديات المشاعر المقدسة والمخيمات المطورة من خلال الزيارات الميدانية والدراسات المتخصصة والاستشارات الفنية.