شكرا لقرائتكم خبر عن «البصمة» تعود لإثبات حضور وانصراف الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - السماح بجميع الشاشات العامة والأجهزة العاملة باللمس

اتباع الاشتراطات حسب الدليل العلمي للتطهير

تطبيق بروتوكولات المطاعم فيما يخص الأكل الجماعي

تعود أجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين في القطاعات الحكومية والخاصة، للواجهة مرة أخرى، بعد أن حدثت هيئة الصحة العامة «وقاية»، البروتوكولات الوقائية الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» في القطاع العام، والأعمال المكتبية والإدارية.

أجهزة اللمسوبيَّنت «وقاية» أنه يتم السماح بجميع الشاشات العامة أو الأجهزة التي تعمل باللمس، مثل أجهزة الاستعلام، وأجهزة خدمة «أبشر»، وما في حكمها، مع أهمية استمرار التنظيف والتطهير للأسطح والمرافق ودورات المياه بشكل دوري، واتباع الاشتراطات حسب الدليل العلمي للتطهير، والتهوية الجيدة للمنشأة، والتخلص من النفايات بشكل دوري، ولا يلزم قياس درجة الحرارة عند المداخل.

إجراءات التباعد وأشارت إلى إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن «المغلقة والمفتوحة»، والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة، ويوصى بالاستمرار بارتدائها في الأماكن المغلقة، مع اتباع بروتوكولات قطاع النقل فيما يخص نقل الموظفين، إضافة إلى السماح بالفعاليات، والمعارض والمؤتمرات، وتطبيق البروتوكولات الخاصة، مع ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة «إن لزم الأمر»، وتطبيق بروتوكولات المطاعم فيما يخص الأكل الجماعي في المرافق الحكومية، والسماح بحاضنات ومراكز ضيافة الأطفال وتطبيق البروتوكولات الخاصة بها.

ملصقات توعويةوشددت «وقاية» على أهمية التوعية والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس «كورونا»، وأن المصادر الرسمية تشمل وزارة الصحة، وهيئة الصحة العامة، وأوصت بنشر الملصقات التوعوية الصادرة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة في الأماكن البارزة، وأن تتضمن طرق انتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين، والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية، واتباع آداب العطاس والسعال «استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع».