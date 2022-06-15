شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بـ 163 مشروعا في منظمتي «ISO» و«IEC» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسهمت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن 16 لجنة دولية فنية مختلفة بدراسة حوالي 163 مشروعاً خلال العام الحالي 2022م في كل من المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وذلك في إطار تعزيز مكانة المملكة الدولية وإسهامها في مجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبصفتها عضوًا مشاركًا في هذه المنظمات من خلال إعداد المواصفات الفنية ودراستها وإبداء الرأي الفني والعلمي عبر ممثليها من المختصين والخبراء في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة م. علي الضلعان أن المملكة شاركت بصفتها خبيرًا ضمن مجموعة استشارية دولية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الطبية (AG SNAIG) لقيادة توجهات المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) في هذا المجال، وأن مشاركة المملكة في عدد من المشاريع الفنية والعلمية شملت موضوعات مختلفة، أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشبكات البرمجيات في الأجهزة الكهربائية الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير وأجهزة الشفط الطبية والمحفزات الكهربائية للأعصاب والعضلات، وتقييم المخاطر المرتبطة بالخطأ الأحادي في الأجهزة الطبية الكهربائية وأدوات الحجامة وإبر الوخز (الطب البديل والتكميلي) والقفازات الجراحية وقفازات فحص المرضى ومنتجات البصريات والعدسات اللاصقة وأجهزة التصوير ذات الاستخدام الطبي والكواشف المخبرية التشخيصية وأجهزة ومنتجات الأسنان وغيرها من المجالات ذات العلاقة.