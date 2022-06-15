شكرا لقرائتكم خبر عن قطان ينقل تحيات القيادة لرئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، كارلوس فيلا نوفا، في العاصمة ساو تومي أمس، المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان.

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية ساوتومي بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فيلا نوفا تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.