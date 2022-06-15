شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام» تنظم فعالية للتبرع بالدم في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الإعلام ممثلة بإدارة العلاقات العامة والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبالشراكة مع وزارة الصحة، أمس، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، الموافق 14 من يونيو من كل عام، في المدينة الرقمية بمدينة الرياض.

وتخلل الفعالية قيام عدد من الفرق الطبية المتخصصة بتقديم التوعية بأهمية الحفاظ على صحة الجسم والعناية به بتناول الطعام الصحي، كما شملت الفعاليات قياس ضغط الدم لعدد من الموظفين، واستقبال المتبرعين بالدم.

وقال مشرف حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، هشام العشيوان: إن اليوم العالمي للتبرع بالدم يهدف إلى رفع درجة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالدم، لما يمثله من قيمة إنسانية نبيلة، مبينا أن وزارة الصحة وفرت منصات إلكترونية «منصة وتين» لكل من يرغب في التبرع بالدم، ومن خلال التطبيق سيتعرف على جميع المعلومات والمراكز للتبرع بالدم.