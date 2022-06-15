شكرا لقرائتكم خبر عن «أداء» يطلق 40 برنامجا تدريبيا لـ 800 موظف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) أمس، برامج التدريب التي تستهدف أكثر من 800 متدرب من 70 جهازا عاما، ويتضمن البرنامج أكثر من 40 برنامجا تدريبيا، منها 30 برنامجا تدريبيا حضوريا في مدينة الرياض، و10 برامج تدريبية افتراضية، تستمر إلى أكتوبر 2022.

وتركز برامج التدريب على عدة موضوعات، هي: الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، بالإضافة إلى أساسيات قياس تجربة المستفيد.

وأوضح مدير إدارة التدريب والتطوير في مركز أداء عبدالعزيز الشايع أن البرامج التدريبية تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات إدارة الإستراتيجية وقياس تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات لدعم كفايتها وفاعليتها.