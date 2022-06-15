شكرا لقرائتكم خبر عن بدعوة من خادم الحرمين.. الرئيس الأمريكي يزور المملكة 15 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وتعزيزًا للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، جوزيف بايدن، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 من ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و16 يوليو 2022م، يلتقي خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ يحفظهما الله ـ، لبحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

وأوضح بيان صدر عن الديوان الملكي، أمس، أن جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضوره قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله - أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.