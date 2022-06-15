شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز الملك سلمان و«المهيدب» لدعم أبحاث متلازمة داون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث الأمين العام لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة د. أحمد التميمي أمس الأول عبر «الاتصال المرئي» مع المدير التنفيذي لمؤسسة عبدالقادر المهيدب الخيرية سارة المهيدب، بحضور المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالمركز د. بدر الهجهوج، سبل التعاون المشترك لدعم البحوث العلمية في مجالات الإعاقة وبالأخص متلازمة داون، واقتراح خطة زمنية لتنفيذ الأبحاث والمبادرات العلمية المشتركة بين الطرفين، والعمل على إثراء المعرفة في مجالات الوقاية والرعاية المتعددة، إضافة إلى تفعيل اتفاقية التفاهم المبرمة بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع.