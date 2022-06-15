شكرا لقرائتكم خبر عن في مجالات الطب والأمن السيبراني والصناعة.. مراكز متقدمة لـ3 مشاريع تقنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت 3 مشاريع مراكز متقدمة في المعرض السنوي لمشاريع تخرج طلاب وطالبات كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجاء في المركز الأول مشروع «التشخيص الوقائي للجلاكوما ومرض الزهايمر وسرطان الرئة والتهاب المفاصل باستخدام الذكاء الاصطناعي»، وفي المركز الثاني مشروع «التنبؤ بسعر سوق الأسهم السعودية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي»، وفي المركز الثالث مشروع «تطبيق إشارة التخاطب».

وذكر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات د. عبدالله المهيدب أن المعرض الذي افتتحه رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش، ضم 50 مشروعًا في مجالات مختلفة، تشمل المجال الطبي، والأمن السيبراني، والتعليم، والقطاع الصناعي، وغيرها من مجالات التقنية.