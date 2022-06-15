شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: المختبرات عامل معزز لسلامة الأطعمة والعقاقير والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي الاهتمام بمختبرات التقنية الحيوية نظرًا لنمو صناعة وتطوير الأدوية بالتقنية الحيوية، الذي واكبه تطور في مجال الرقابة عليها في المختبرات الرقابية. وتعد بريطانيا من الدول الرائدة في هذا المجال، ويوجد لديها أهم خمسة مراكز حول العالم. وقد أولت «الهيئة» اهتمامًا بالغًا بالتقنية الحيوية؛ لما لها من أهمية في مستقبل إنتاج الأغذية والأدوية، إضافة إلى سرعة نموها عالميًا واعتماد الكثير من الدول عليها في الزراعة والمنتجات الغذائية والدوائية، وتماشيًا مع ذلك دشنت هذه التقنية في مختبراتها لضمان فعالية وجودة هذه المنتجات وسلامتها.
واشتمل جدول أعمال وفد «الهيئة» على عقد اجتماعات وحوارات مع مسؤولي الجهات المماثلة لها في بريطانيا، منها: دستور الأدوية البريطاني «BP»، والوكالة الوطنية البريطانية لمعايير ورقابة المنتجات «NIBSC»، والوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية «MHRA»، إضافةً إلى عدد من المختبرات العريقة المهتمة بإجراء الأبحاث والدراسات والاختبارات، وتحليل المستحضرات الحيوية. وبحث وفد «الهيئة» من خلال تلك الزيارات فرص التعاون مع تلك الجهات والمختبرات بهدف تزويد مختبراتها بالمواد القياسية، إذ تعد الوكالة الوطنية البريطانية لمعايير ورقابة المنتجات المصدر الرئيس المُصنِّع لأكثر من 90 % من تلك المواد في العالم، كما أن أكثر من 85 % من الأدوية المسجلة في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أُجرِيَت بعض الدراسات والاختبارات لها في المختبرات التي تم زياراتها.