شكرا لقرائتكم خبر عن 48 زيارة تكشف مخالفات التستر.. وإزالة 16 سيارة تالفة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخبر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 48 زيارة على المنشآت التجارية والورش خلال أسبوع؛ للكشف عن حالات التستر التجاري، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي، حرصا على تحقيق أسس السلامة والشروط الصحية التي تكفل سلامة المواد الغذائية، وضمان وصولها للمستهلكين وفق معايير الجودة اللازمة.

ورصدت البلدية 63 مخالفة في محلات بيع الأسماك، تمثلت في تدني مستوى النظافة، وسوء التخزين والتداول، وعدم وجود لافتات توضح نوع الأسماك، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية للحد من تلك المخالفات وتصحيح الوضع القائم في منشآت بيع الأسماك.

وأزالت البلدية 16 سيارة تالفة من الشوارع خلال أسبوع، ضمن مساعي البلدية للحفاظ على المظهر العام للمدينة في الأحياء السكنية، وإبراز وجهها الجمالي، وإزالة المشوهات البصرية المتمثلة في السيارات التالفة.