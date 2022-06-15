شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القطيف يكرم 310 معلمين ضمن «وفه التبجيلا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم محافظ القطيف إبراهيم الخريف، 310 معلمين ومعلمات خلال حفل تكريم المعلمين والمعلمات المتميزين بجميع مراحل التعليم للعام الدراسي 1443هـ، أمس، الذي نظمه مكتب التعليم بالمحافظة تحت شعار «وفه التبجيلا»، بحضور مدير مكتب التعليم عبدالله القرني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، والمشرفين التربويين، ورجال الأعمال، وشخصيات المحافظة.

وقال مدير مكتب التعليم عبدالله القرني: إن تكريم المعلمين المتميزين والمعلمات المتميزات يعد حافزا للإبداع والتألق علميا وتربويا، وإن ذلك ما هو إلا امتداد لمسيرة العطاء التعليمية، وهدف لإبراز مكانة المعلم ودوره الفاعل كقدوة وموضع اهتمام لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة في 2030.