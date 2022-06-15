شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة تشغيل 30 %.. بدء العمل في 15 عيادة مسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشَّن مركز طب الأسنان التخصصي بمجمع الدمام الطبي، أحد مكونات تجمّع الشرقية الصحي، العمل في العيادات المسائية، بواقع 15 عيادة في تخصصات متعددة، وتمثل ما نسبته 30% من السعة التشغيلية، وتستهدف هذه الخدمة فسح المجال لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المراجعين وتقليل المدة الزمنية للمواعيد، خاصةً أن المركز يخدم المنطقة الشرقية كاملة.

وكشفت مديرة مركز طب الأسنان التخصصي بمجمع الدمام د. بسمة المغلوث أن العمل الذي انطلق في العيادات المسائية، مطلع الأسبوع الماضي، لاقى إقبالًا ورضا تامًا من المستفيدين، ما أتاح توفير أكثر من 250 موعد رعاية أولية أسبوعيًا، ما أسهم في توسيع نطاق توفير الخدمة للمواطن وتقليل وقت الانتظار.

وأوضحت أنه تم تخصيص 15 عيادة تتوزع على خمس عيادات أولية مرتبطة ببرنامج موعد، بمعدل 10 مواعيد لكل عيادة، بالإضافة إلى الانتظار والطوارئ، بجانب خمس عيادات تخصصية تقدم خدمات متعددة، منها علاج العصب، التركيبات، علاج اللثة، مبينةً أن وجود هذه العيادات التخصصية أسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة في عيادات الرعاية الأولية، من حيث توفير الاستشارات، وتحسين رحلة علاج المريض، بالإضافة إلى إتاحة 125 موعدًا للخدمات التخصصية.

وأشارت إلى دعم العيادات المسائية بخمس عيادات لصحة الفم، بمعدل 150 موعدًا أسبوعيًا، وهي عيادات يقدم فيها خدمات صحية، مثل تنظيف الأسنان، والإجراءات الوقائية، والتثقيف، والتوعية الصحية بمشاكل الأسنان؛ لرفع مستوى الوعي للمراجعين، وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها العيادات الافتراضية، والتي هي متاحة في جميع التخصصات.