شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 41» وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 33» وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 53» وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، «المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشا تقاعديا»، وذلك على النحو الوارد في القرار.

واطلع المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال الجلسة التي عقدها، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وتوجه المجلس، للمولى عز وجل بالحمد على توفيقه لهذه الدولة للعمل بأعلى مستويات المسؤولية في مواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها؛ مما آتى ثماره الإيجابية، على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالجائحة، في ضوء التقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسَبْ التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.

تباحث قانوني وفضائي وبريدي مع مصر

وافق مجلس الوزراء على تعيينين وترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة». و«اليوم» تهنئ المعينين وهما: نواف بن نايف بن عبدالمحسن الفرم على وظيفة «أمير الفوج الثاني والعشرين» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الحرس الوطني، ومحمد بن فيصل بن محمد بن شريم المري على وظيفة «أمير الفوج الأربعين» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الحرس الوطني. كما تهنئ المترقين، وهم: أحمد بن محمد بن محمد السديري إلى وظيفة «مستشار بحث قضايا» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، و م. زهير بن أحمد بن محمد الجار الله إلى وظيفة «مهندس معماري مستشار» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الداخلية، ود. محمد بن سعد بن عبدالرحمن السريع إلى وظيفة «مستشار بحث ديني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ود. عبدالله بن حسن بن علي الأسمري إلى وظيفة «مستشار بحث ديني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة والهيئة القومية للبريد المصري. كما فوض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة ومجلس الدولة بجمهورية مصر العربية في المجال القانوني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة، ووكالة الفضاء المصرية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

^تهنئ

تعاون بحري مع اليونان

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال النقل البحري.

إقرار ترتيبات تطوير جازان والجوف

أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، والترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف.

الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية

وافق مجلس الوزراء على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

تقوية أواصر الصداقة دوليا

استعرض مجلس الوزراء فحوى اللقاءات، التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

مليار ريال لدعم التنمية بأفغانستان

أوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالإنابة د. عصام بن سعيد، أن المجلس عدّ تقديم المملكة منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بأنه استمرار لما قدمته للشعب الأفغاني الشقيق في الفترة الأخيرة من جسور إغاثية، ودعمها خلال العقود الماضية عددا من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز مليار ريال.

تعاون بالطاقة مع الأردن

فوض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم بالربط الكهربائي مع العراق

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي.

مشاورات سياسية مع السنغال

فوض مجلس الوزراء وزير الخارجية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تنظيم حوافز المشروعات الاستثمارية

أقر مجلس الوزراء الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للحوافز المعنية بتنظيم الحوافز، التي تقدم منها للمشروعات الاستثمارية.

لائحة مالية لترخيص الترددات

وافق مجلس الوزراء على لائحة المقابل المالي لترخيص استخدام الترددات.

4 تقارير سنوية

جدد مجلس الوزراء عضوية د. عبدالعزيز بن عبيد الكعبي، وتعيين د. صالح بن إسماعيل القيسي، وم. مازن بن أحمد خياط، في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي «الاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات»، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.