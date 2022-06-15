وظائف شاغرة في الخطوط السعودية للتموين بالدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف ، عن توفر وظيفة إدارية بمجال المشتريات في مدينة الدمام وأشارت إلى أن الوظيفة الشاغرة تحت مسمى مسؤول مشتريات محلية، مشترطة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل مناسب، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت أوفيس وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/14هـ الموافق 2022/06/13م أخبار قد تهمك

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