الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات توفر وظائف شاغرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات كشفت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عن توفر 46 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية وفنية وتعليمية بمدينة الرياض وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي: الوظائف: 1- أخصائي أجهزة سمعية وبصرية 2- أخصائي إداري أخبار قد تهمك 3- أخصائي إطارات طائرات 4- أخصائي اعلام 5- أخصائي أنظمة وقود 6- أخصائي تسليح 7- أخصائي جدولة صيانة 8- أخصائي حاسب آلي 9- أخصائي ذخيرة 10- أخصائي سلامة 11- أخصائي سلامة بيئية 12- أخصائي سلامة جوية، وغيرهم من المسميات وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب وأشارت إلى أن طريقة التقديم عن طريق ارسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والمهنية والخبرات الوظيفية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

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