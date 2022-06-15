لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف شاغرة بشركة «بي إيه إي سيستمز»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS” عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية شاغرة للمواطنين من حمَلة شهادات الثانوية أو الدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بعدد من مدن المملكة.

المسميات الوظيفية:

ـ مدرس ميكانيكي

ـ كبير أخصائي سلامة البيانات

ـ مدير تخطيط الاسطول

ـ فني من النوع الثاني

ـ مفتش ضمان الجودة

ـ مشرف أول مجال الطيران

ـ فني تحميل الاسلحة

ـ أخصائي تقني

ـ فني مشرف

ـ فني معمل فيزياء

ـ مدرس لغة إنجليزية

ـ أخصائي العروض الرئيسية

ـ مدير أنظمة

ـ مشغل ميكانيكي

وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 14 يونيو 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة: اضغط هنا}

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