محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس تفقَّدَ مديرُ عامِ الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الثلاثاء، سيرَ العمل في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار؛للوقوف ميدانيًا على الخِدْمَاتِ التي تقدمُها الجوازاتُ لضيوف بيت الله الحرام،وتسهيل إجراءاتهم في منافذ المملكة.

واطَّلَعَ الفريقُ اليحيى – خلال الجولة التفقدية- على إجراءات الجوازات في المنفذ لاستقبال ضيوف الرحمن، والتأكد من انسيابية دخولهم الأراضي السعودية من خلال الصالات المجهزة لإنهاء إجراءاتهم، وأجهزة تسجيل الخصائص الحيوية «البصمة» وأجهزة الكشف عن الوثائق المزورة التي تعمل بكفاءة عالية.

والتقى مديرُ عامِ الجوازات الفريق بعددٍ من ضيوف الرحمن القادمين ورَحَّبَ بهم، مشيراً إلى أن جميع الجهات المسؤولة في الجوازات تعمل كفريق واحد لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر مديرُ عامِ الجوازات يتفقَّدُ جوازاتِ منفذِ حالة عمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.