الأسواق الأمريكية تلتقط الأنفاس .. ارتياح بعد ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

التقطت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأنفاس عند الافتتاح أمس بعد يوم واحد من تراجع حاد لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين شعر المستثمرون بالارتياح من ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأساسية

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في أيار (مايو) وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة، ما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لبعض الوقت

وبحسب “رويترز”، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 75.60 نقطة، أي 0.25 في المائة، إلى 30592.34 نقطة

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.89 نقطة، أي 0.37 في المائة، إلى 3763.52 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 88.20 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 10897.43 نقطة

من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية بنحو 1 في المائة أمس مع شراء المستثمرين للأسهم التي انخفض سعرها بشدة بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة نتجت عن مخاوف من رفع كبير لأسعار الفائدة الأمريكية وركود اقتصادي محتمل

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وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة بعد انخفاضه 2.4 في المائة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمس الأول

وصعدت قطاعات البنوك والسفر والترفيه والتكنولوجيا بما بين 1.1 في المائة و1.8 في المائة

وارتفع سهم شركة إس.ايه.بي الألمانية للبرمجيات 1.5 في المائة بعد أن أعلنت شركة أوراكل الأمريكية أرباحا فصلية قوية

ونزل سهم “أتوس” الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 5.8 في المائة بعد أن أعلنت أن رئيسها التنفيذي، الذي تولى منصبه في كانون الثاني (يناير)، سيستقيل بعد أسابيع من الخلافات مع مجلس الإدارة حول استراتيجية الشركة

وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني أمس لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف حول النمو مرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية وفرض قيود صارمة لمكافحة انتشار كوفيد – 19 في الصين

وأغلق نيكاي منخفضا 1.32 في المائة عند 26629.86 نقطة بعد تراجعه 2.19 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 19 أيار (مايو)

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 في المائة إلى 1878.45 نقطة

وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أسوأ القطاعات أداء على مؤشر نيكاي، إذ انخفض 1.95 في المائة بينما تراجع مؤشر الرعاية الصحية 2.18 في المائة وكان مؤشر العقارات الأكثر تراجعا ونزل 2.97 في المائة

وحتى الأسهم المالية تخلت عن مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة، وأنهى مؤشر القطاع المعاملات منخفضا 0.14 في المائة

وانخفض سهم “طوكيو إلكترون” المصنعة للرقائق الإلكترونية 2.84 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر نيكاي

ونزل سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.56 في المائة

كما تضررت الأسهم المرتبطة بالسفر. وتراجع سهم “ايه.إن.ايه هولدنجز” للطيران 3.61 في المائة في حين انخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية “جابان إيرلاينز” 2.56 في المائة

إلى ذلك، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 19 شهرا أمس، لتمتد خسائرها لليوم السادس على التوالي، حيث يخشى المستثمرون من رفع بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع ومن الركود الاقتصادي العالمي

وخسر مؤشر أسعار الأسهم المركب “كوسبي” 0.46 في المائة ليغلق عند 2493 نقطة