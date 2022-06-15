محمد بن مسعود - الدمام - كما ورد السعودية تكشف تفاصيل مفاجئة عن أحياء جديدة ستشملها أعمال الهدد وإزالة العشوائيات في الرياض .. تعرف عليها!

اصدرت السعودية كشف عن أسماء احياء الازالة في الرياض التي ستشملها اعمال الهدد والازالة والتطوير والتحسين بالشكل المرجو تحقيقه لرؤية المملكة في ٢٠٣٠م التي قدمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وحسب جدول الإزالة المحدد من قبل أمانة العاصمة السعودية الرياض، فهناك عدد من الأحياء العشوائية الموجودة في مدينة الرياض تعد مُخالفة للمعايير الخاصة بالسكن والتي سوف يتم ازالتها.

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وذلك بالمُشاركة مع كافة الجهات الحكومية المتنوعة حتى التخلص من كل المناطق العشوائية في المنطقة، وجعلها تقارب الأحياء الراقية في المدن الأخرى بالمملكة.

احياء الازالة في الرياض صرحت الهيئة الملكية للعاصمة السعودية الرياض، بإقامتها مجموعة من الدراسات التي تم إصدارها من خلال اللجنة التي شُكلت من قبل عدد من المُتخصصين في جميع الأحياء في العاصمة، والتي من المُنتظر إزالتها ضمن مُخطط الإزالة الذي اعتمدته الهيئة، وقد أقرت اللجنة بأن نسبة المباني التي أثبتت مخالفتها تصل إلى ١٪ فقط من مساحة العاصمة الرياض، والتي تشمل الأحياء الآتية:

حي ابن شريم: والذي يوجد ضمن نطاق بمنطقة خشم العان.

حي الجبس: وهو حي يوجد على أطراف العاصمة الرياض.

منطقة الغنامية ومنطقة العماجية.

الجزء الشرقي في حي عكاظ.

المنطقة العشوائية: وهي منطقة تقع ضمن ساحات حي النهضة.

من أهداف تنظيم العشوائيات في الرياض

تسعى الهيئة الملكية بالعاصمة الرياض بالعمل على تحقيق الكثير من الأهداف الآتية:

اعتماد التعاون والمشاركة من خلال الكثير من الجمعيات الموجودة في هذه الأحياء العشوائية.

العمل على تقديم الخدمة لجميع العائلات الموجودة في هذه الأحياء، وذلك من خلال تشكيل الكثير من لجان التنمية المحلية.

تقديم الرعاية المتكاملة يمكن عن طريقها افتتاح لجان تنمية للعمل على تقديم الخدمات الضرورية لأحياء مدينة الرياض.

العمل على توصيل وتمديد شبكات المياه والكهرباء لجميع مناطق الرياض بالأخص هذه المناطق.

ما هي اسماء احياء الرياض

تضم مدينة الرياض مجموعة كبيرة من الأحياء وهي كالآتي: حي غبيراء. حي عتيقة. حي جبرة. حي سلام. حي اليمامة. حي المنصورة. حي منفوحة. حي الفيصلية. حي معكال. حي الوسيطاء. حي الصناعية. حي القرى. حي الدوبية. حي المشاعل. الحي. حي السعادة. حي الجزيرة. حي الفيحاء. حي الاسكان. حي الصناعية الجديدة. حي النور. حي النسيم الغربي. حي الشرقية. حي الهدا.