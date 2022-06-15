«الإسترليني» لأدنى مستوى في عامين أمام الدولار

وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، انخفض الإسترليني بنسبة 11% مقابل الدولار على مدار العام الحالي حتى الآن، حيث تلقت العملة الأمريكية دعمًا من تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو، مما عزز توقعات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بقوة أكبر من المتوقعة سابقًا خلال اجتماعه هذا الأسبوع.
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 3.8% من 3.7% في الشهر السابق، كما انخفض مؤشر الأجور الحقيقية 4.5% في أبريل، في أكبر وتيرة على الإطلاق، بالتزامن مع انخفاض القوة الشرائية للأسر في المملكة المتحدة بأكبر قدر منذ عام 2001، بعدما كشفت البيانات أمس انكماش الاقتصاد البريطاني بأكبر وتيرة في أكثر من عام.
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