الزائر الخفي لقياس رضا الزوار والحجاج - #عاجل

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 4 أدوات لقياس رضا المستفيدين من الزوار والحجاج والمعتمرين والاطلاع على أبرز الملاحظات ودراستها، أبرزها الزائر الخفي والذي يقوم بدور الزائر لرصد الملاحظات وتدوينها، فيما أتاحت الرئاسة باركودا بـ 6 لغات عالمية تمكن الزائر من الدخول وتسجيل ملاحظاته عليه.

يأتي ذلك ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإستراتيجية «حرمين» لقياس الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين حيث حرصت الرئاسة على تحقيق أفضل أداء وتطبيق معايير الجودة والتميز المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بقياس رضا المستفيدين للخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من خلال أدوات قياس الرضا «الاستبانات، مجموعات التركيز، الزائر الخفي، الباركود» وبتكامل البيانات والمعلومات يتم تطوير وتحسين الخدمة لترتقي بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين وزوارهما. أفضل أداء وكانت وكالة قياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي في الرئاسة والوكالة المساعدة بوكالة شؤون المسجد النبوي شاركت في جلسات المؤتمر الوطني الثامن للجودة والمقام بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.

وحضر جلسات المؤتمر وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي بالرئاسة سمير بن سعد السويهري، والوكيل المساعد للقياس والجودة والتميز المؤسسي بالوكالة عبدالرحمن بن راشد الصاعدي.

وأوضح وكيل الرئيس العام لقياس الأداء والجودة والتميز المؤسسي سمير السويهري خلال مشاركته في جلسة بعنوان: (جودة الخدمات في الحرمين الشريفين) بأن الرئاسة عملت على تحقيق أفضل أداء بتطبيق معايير الجودة والتميز المعتمدة لخدمة ضيوف الرحمن بقياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين من خلال أدوات قياس الرضا، وبتكامل البيانات والمعلومات يتم تطوير وتحسين الخدمات بما يليق بمكانة الحرمين الشريفين وزائريهما.

وأضاف أن الرئاسة حرصت على استثمار الدور الرائد للمجلس السعودي للجودة باعتباره جمعية مهنية تعنى بتقديم البحوث والدراسات والاستشارات والتدريب، فتم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون في عام 1438هـ وتجديد الاتفاقية هذا العام. كما ذكر السويهري بأن (جائزة الرئاسة للتميز) هي جائزة سنوية مبنية على معايير النموذج الوطني للجودة (جائزة الملك عبدالعزيز) وتمنح للمبدعين والمتميزين على مستوى إدارات الرئاسة والوكالة ومنسوبيهما بالإضافة للجهات الحكومية والإعلامية والباحثين في مجال خدمات الحرمين الشريفين. كما أوضح الوكيل المساعد للقياس والجودة والتميز المؤسسي بالمسجد النبوي عبدالرحمن بن راشد الصاعدي في وقت سابق أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة يأتي تعزيزًا لأهمية الجودة لدى الفرد والمجتمع والعمل على تطبيقها بأفضل الممارسات المحلية والدولية. وتعتبر الجودة أهم القضايا التي تسعى جميع الجهات لتحقيقها في مختلف الجوانب للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.