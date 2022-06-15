41 مخالفة تحيل 15 منشأة هندسية للتحقيق - #عاجل

أحالت الهيئة السعودية للمهندسين 15 منشأة هندسية، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، بعد ثبوت مخالفتها لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية، ويأتي ذلك عقب جولة نفذتها الهيئة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، والتي شملت 30 منشأة هندسية.

وبين المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس صالح العمر لـ«دوت الخليج»، أن الهيئة بدأت بالحملات في مدينة الرياض كخطوة أولى، فيما ستشمل باقي مناطق المملكة كخطوة مستقبلية، وذلك بهدف التأكد من مزاولة المنشآت الهندسية، لنظام مزاولة المهن الهندسية واللائحة التنفيذية.

وأشار العمر إلى أن الفرق الرقابية للهيئة ضبطت 41 مخالفة، لنظام مزاولة المهن الهندسية، فيما بلغ عدد المنشآت الهندسية التي وقفت عليها الفرق 30 منشأة، لافتاً إلى أن المخالفات التي جرى رصدها، تم التعامل معها وفقاً للأنظمة، حيث تمت إحالة تلك المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، فيما شملت المخالفات التي تم ضبطها خلال الجولة، عدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن الهندسية المعتمدة، وعدم وضع البيانات المهنية على الأعمال الهندسية، أو ممارسة العمل الهندسي، دون الحصول على اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين، ومزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الاعتماد المهني، لافتا إلى أن الزيارات الرقابية التي تقوم بها الهيئة، تهدف إلى ضبط وتحسين أداء الأعمال المهنية في القطاع الهندسي، وذلك عبر مراجعة الإجراءات داخل تلك المنشآت، بما ينسجم مع نظام المزاولة المهن الهندسية.

يذكر أن الهيئة كانت قد نفت في وقت سابق، وجود مهندسين بشهادات مزورة، بعد أن الزمت الهيئة كل المهندسين غير السعوديين بالتسجيل لديها، مما أسهم في القضاء على المشكلة، عبر الرجوع الى الجهة التي حصل منها المتقدم على الشهادة، للتأكد من صحتها، فضلا عن رفض تجديد إقامة المهندسين بالهيئة السعودية للمهندسين. من مخالفات نظام مزاولة المهنة عدم تقيد صاحب الترخيص بالمهن المعتمدة عدم وضع البيانات المهنية على الأعمال الهندسية ممارسة العمل الهندسي دون اعتماد مهني مزاولة العمل الهندسي بعد انتهاء الاعتماد المهني