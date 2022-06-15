عسير وجازان تتصدران صكوك ونزع ملكية عقارات البيئة - #عاجل

بلغت قرارات إلغاء توزيع الأراضي البور الزراعية العام الماضي 18.534 قرارًا، وذلك لمن لم يثبت جدية الأحياء واستعادتها لصالح الدولة، فيما بلغت قرارات التمليك للأراضي الزراعية الموزعة لمن أثبت جدية الأحياء 194 قرار تمليك، في وقت تصدرت منطقة الرياض قرارات الإلغاء والتمليك، واستحوذت جازان وعسير على إصدار صكوك ونزع الملكيات.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عدد الأراضي الحكومية التي تم تأجيرها العام الماضي لإقامة مشاريع زراعية تبلغ 97 أرضا، وإجمالي مساحتها 80.049.636 دونم، تمثلت في: مشروع دواجن لاحم في مكة المكرمة بمساحة 352 دونم، ومشروعا دواجن لاحم في المدينة المنورة بمساحة 28.761.257 دونم، ومشروع دواجن لاحم في الشرقية بمساحة 300 دونم، و92 مشروعا في عسير دواجن لاحم، ومسلخ، ومصنع أعلاف بمساحة 5.792.853 دونم، ومشروع جدات دواجن في تبوك بمساحة 44.843.526 دونم. تمليك الأراضي تصدرت منطقة الرياض قرارات تمليك الأراضي الزراعية بـ85 قرار تمليك من أصل 194 قرارًا، وحلت حائل ثانيًا بـ49 قرارًا، والقصيم ثالثا بـ24 قرارًا، والجوف رابعا بـ13 قرارًا، وتبوك خامسا بـ12 قرارًا، والشرقية سادسا بـ6 قرارات، ونجران سابعا بـ4 قرارات، وعسير ثامنا بقرار وحيد.

واستحوذت الرياض على قرارات الإلغاء لتوزيع الأراضي البور الزراعية بـ6432 قرارًا من أصل 18.534 قرارًا، وحلت حائل ثانيا بـ4365 قرار إلغاء، والقصيم ثالثا بـ3788 قرارًا، وعسير رابعا بـ1220 قرارا، والجوف خامسا بـ1058 قرارًا، والمدينة المنورة سادسا بـ749 قرارًا، وتبوك سابعا بـ582 قرارًا، والشرقية ثامنا بـ256 قرارًا، والحدود الشمالية تاسعا بـ77 قرارًا، ومكة المكرمة عاشرا بـ4 قرارات، والباحة أخيرا بـ3 قرارات.

كما استحوذت منطقتا جازان وعسير على إصدار الصكوك ونزع الملكية، وتم إصدار صكوك لعدة قرارات تخصيص باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة تمثلت في: إصدار صكين في منطقة الرياض بإجمالي مساحة 38.744.786.64 م²، وإصدار 15 صكًا في مكة المكرمة بإجمالي مساحة 47.780.468.85 م²، وإصدار 18 صكًا في المنطقة الشرقية بإجمالي مساحة 54.102.203.7 م²، وإصدار 19 صكًا في القصيم بإجمالي مساحة 249.246.550.2 م²، وإصدار 7 صكوك في عسير بإجمالي مساحة 2.270.679.84 م²، وإصدار 7 صكوك في حائل بإجمالي مساحة 129.071.112.5 م²، وإصدار 28 صكًا في جازان بإجمالي مساحة 818.789.446.3 م²، وإصدار صك وحيد في الباحة بإجمالي مساحة 17.638.95 م²، وشملت أعمال نزع ملكية العقارات لصالح مشاريع الوزارة على إصدار 4 قرارات نزع الملكية في الرياض بمساحة 46.189.25 م²، وإصدار 5 قرارات نزع الملكية بعسير بمساحة 8.557.85 م²، و4 قرارات نزع الملكية في جازان بمساحة 4.121.85 م²، وإصدار قرارين نزع الملكية في القصيم بمساحة 8.037.1 م²، وقرار وحيد لنزع الملكية في حائل.