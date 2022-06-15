60 محطة عمل لخدمة ضيوف الرحمن

وتعكف الفرق التقنية لمركز المعلومات الوطني في الدول المنفذة للمبادرة على التجهيز التقني والفني لمحطات إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المشمولين بالمبادرة عبر أكثر من (60) محطة عمل، وأكثر من (20) حقيبة متنقلة مزودة بالخصائص الحيوية والكاميرات، تعمل كمحطات عمل متنقلة؛ لتقديم الدعم الفني والتقني للجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ إجراءات الدخول إلى المملكة في مطارات الدول المشمولة بالمبادرة، بما ينسجم مع حرص المملكة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم.
أنظمة احتياطية
وتعمل سدايا على تقديم خدمات متعددة في مبادرة طريق مكة، تشمل تطوير مجموعة من الأنظمة التقنية عالية الخصوصية بما يتوافق مع متطلبات الخدمة، مثل: (نظام الحدود، نظام الحج، نظام تسجيل المسافرين)، وتقديم دعم فني تقني عبر فريق عمل يتكون من مهندسين وفنيين على مدار الساعة لأجهزة وأنظمة سدايا، متمثلاً في مركز المعلومات الوطني في الدول الخمس المنفذة فيها المبادرة، وتسلم المواقع، ودوائر نقل المعلومات وتشغيلها وتقديم خدمات الدعم التقني لها على مدار الساعة، إضافة إلى توفير أنظمة احتياطية لضمان استمرارية العمل.
تجهيز وإشراف
وتقدم سدايا خدمة التجهيز والإشراف على البنية التحتية التقنية بالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة وفق المعايير المعتمدة في مركز المعلومات الوطني، وتوفر خدمات الدعم التقني للحقائب المتنقلة المزودة بأجهزة تسجيل السمات الحيوية وتشغيلها حال الاحتياج إليها، إضافة إلى تشغيل أجهزة الشبكات وأجهزة الحماية عالية الخصوصية، بما يتناسب مع الأمن السيبراني.
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