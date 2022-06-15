26 مشروعا بـ880 مليونا لخدمة الحجيج

اطلع مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443، لخدمة ضيوف الرحمن، في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، أن الشركة استعدت لموسم حج هذا العام منذ وقت مبكر، حيث جرى وضع خطة تشغيلية لهذا الموسم بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وبشكل استباقي من خلال تنفيذ أعمال الصيانة وتطهير الشبكات وبرامج الصيانة الوقائية وتجارب الشبكات، وتعبئة الخزانات التشغيلية والإستراتيجية، ومعايرة شبكات الحريق والتكييف، مبيناً أن الشركة سخرت وحشدت كافة الإمكانات الفنية والبشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

مراقبة الضغوط

وبين أنه جرى العمل على تنفيذ (16) مشروعاً لتعزيز البنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تجاوزت (208.3) ملايين ريال شملت تنفيذ خطوط مياه وشبكات جديدة، واستبدال وإعادة تأهيل خطوط وشبكات أخرى في المشاعر المقدسة، وربط الخزانات الإستراتيجية والتشغيلية بها لتحسين عمليات الضخ والتوزيع، إضافة إلى ترقية نظام مراقبة الضغوط لشبكات المياه والتبريد والحريق بالمشاعر المقدسة، والانتهاء من تنفيذ (10) مشاريع لتعزيز البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية في المدينة المنورة بتكلفة تجاوزت (672.4) مليون ريال، ستسهم في رفع جودة الخدمات المائية والمعالجة البيئية خلال موسم الحج.

وأفاد الشبل أن الخطط التشغيلية لعمليات التوزيع اليومية لمياه الشرب ستضمن الضخ المستمر لمياه الشرب على مدار الساعة في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، بمتوسط كميات توزيع (750) ألف متر مكعب من المياه يومياً، من خلال بنية تحتية تتضمن شبكة بأطوال تقارب (9000) كيلو متر طولي، إضافة إلى تجهيز (25) مركزاً للصيانة في المشاعر المقدسة للتعامل مع أي بلاغات أو حالات تتطلب أعمال الصيانة وتنفيذها بشكل فوري، ومختبراً مركزياً تم تنفيذه وتشغيله في مكة المكرمة، ومختبرين في كل من منى وعرفات، ومختبرين متنقلين لمتابعة جودة المياه وعمل الاختبارات المعملية اللازمة بشكل لحظي، مشيراً إلى أن ضخ المياه سيكون مستمراً وعلى مدار الساعة للمسجد النبوي والمنطقة المركزية، ويبلغ متوسط كميات المياه التي سيتم توزيعها نحو (580) ألف متر مكعب يومياً، من خلال بنية تحتية تتضمن شبكة مياه بأطوال تبلغ (6.700) كيلو متر طولي، إضافة إلى تجهيز (40) فرقة فنية ميدانية لأعمال التشغيل والصيانة في المدينة المنورة تعمل على مدار الساعة، فضلاً عن متابعة جودة المياه من خلال المختبر المركزي بالمدينة المنورة.